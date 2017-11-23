Витиньо: "Не беспокоимся на счет того, как играть против "Манчестер Юнайтед" без Натхо и Вернблума"

Вингер московского ЦСКА Витиньо уже высказался о следующем матче своей команды в Лиге Чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед".

"Как теперь играть с "МЮ" без Вернблума и Натхо? Мы сейчас не беспокоимся на этот счет. У нас впереди - "Рубин", - цитирует 24-летнего бразильца чемпионат.com.

Отметим, что Вернблум и Натхо пропустит следующий матч армейцев в ЛЧ из-за перебора желтых карточек.

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