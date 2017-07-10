Витиньо: "Не могу подвести Гончаренко, ведь он доверяет мне"
Нападающий ЦСКА Витиньо надеется, что сможет оправдать надежды наставника команды Виктора Гончаренко.
По словам футболиста, он понимает, что новый сезон будет для команды очень непростым.
"Когда я вновь вернулся в ЦСКА, казалось, у партнеров по команде сложился стереотип, мол, я опять буду работать не лучшим образом. К счастью, наш главный тренер сразу же меня от этого оградил. Я понял, что получаю второй шанс, начинаю с нуля, о прошлом никто вспоминать не станет.
Гончаренко дал мне уверенность в своих силах, поверил в мой потенциал, показал, что я важен для команды. Разве я имел право подвести тренера, который так в меня верит? Кроме того, он нашел именно ту позицию на поле, которая мне очень нравится. У меня есть свобода перемещений, при этом я играю близко к чужим воротам. С этого момента все стало меняться в лучшую сторону, и я очень этому рад.
Понимаю, что будет непросто. Но ЦСКА так хорошо играл весной, что я уверен – это вдохновило всю нашу команду. Если мы вновь объединимся общей целью, как это нам удалось в весенней части минувшего сезона, многое будет по силам. Стартовый отрезок нового сезона может стать довольно сложным", – сказал Витиньо.
Читайте: Витиньо: "Настраиваю себя забивать как можно больше голов" | http://soccernews.ru
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