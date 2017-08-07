Витиньо: "Неймар решил поискать себе новый клуб, в котором сможет стать лидером и побороться за "Золотой мяч"
Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал трансфер Неймара в ПСЖ.
"Не думаю, что он выбрал деньги. Неймар завоевал много трофеев в "Барселоне", понятно, что ему хочется каких-то новых вызовов. Все же говорят, что он не станет лучшим в мире, играя вместе с Месси. Вот Неймар и решил поискать себе новый клуб, в котором сможет стать лидером, ведущим футболистом и побороться за "Золотой мяч" - приводят слова Витиньо российские СМИ.
Напомним, что Неймар подписал с ПСЖ пятилетний контракт.
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