Витиньо: "Неймар решил поискать себе новый клуб, в котором сможет стать лидером и побороться за "Золотой мяч"

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал трансфер Неймара в ПСЖ.

"Не думаю, что он выбрал деньги. Неймар завоевал много трофеев в "Барселоне", понятно, что ему хочется каких-то новых вызовов. Все же говорят, что он не станет лучшим в мире, играя вместе с Месси. Вот Неймар и решил поискать себе новый клуб, в котором сможет стать лидером, ведущим футболистом и побороться за "Золотой мяч" - приводят слова Витиньо российские СМИ.

Напомним, что Неймар подписал с ПСЖ пятилетний контракт.

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