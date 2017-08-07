Витиньо: "Неймар решил поискать себе новый клуб, в котором сможет стать лидером и побороться за "Золотой мяч"

Теги витиньонеймарпсж

Витиньо: "Неймар решил поискать себе новый клуб, в котором сможет стать лидером и побороться за "Золотой мяч"

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал трансфер Неймара в ПСЖ.

"Не думаю, что он выбрал деньги. Неймар завоевал много трофеев в "Барселоне", понятно, что ему хочется каких-то новых вызовов. Все же говорят, что он не станет лучшим в мире, играя вместе с Месси. Вот Неймар и решил поискать себе новый клуб, в котором сможет стать лидером, ведущим футболистом и побороться за "Золотой мяч" - приводят слова Витиньо российские СМИ.

Напомним, что Неймар подписал с ПСЖ пятилетний контракт.

Читайте также: Аргентинский тренер Анхель Каппа: "Неймар - идиот". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 12
2 Локомотив Москва 4 12
3 Ахмат 4 9
4 Уфа 4 8
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
12 Тосно 4 3
13 Арсенал Тула 4 3
14 Анжи 4 3
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов