Витиньо обратился к болельщикам ЦСКА
Бразильский нападающий Витиньо обратился к болельщикам ЦСКА.
Напомним, что 24-летний футболист выступал за армейский клуб с 2013 года, а несколько дней назад перешёл в "Фламенго".
"У меня на сердце покой и гармония. За три года я вырос, превратился в мужчину, стал взрослым футболистом. Сейчас я уже могу обеспечивать семью. Уже понимаю, что мне нужно. Я очень благодарен ЦСКА за то, что мне дали возможность развиваться и прогрессировать. И я сейчас возвращаюсь домой с чувством выполненного долга, как будто моя миссия уже подошла к концу. Я прожил восхитительные периоды в жизни и действительно поучаствовал во всём: в завоевании большого количества трофеев, в крупных, выдающихся победах, которые навсегда останутся в моей памяти. У меня был опыт выступления в Лиге Чемпионов, я забил победный гол и позволил команде выйти в групповой этап. Это тоже очень важно. И я на самом деле очень рад и благодарен всем: руководству клуба, партнёрам по команде, персоналу, всем, кто меня знает. И нашим уважаемым болельщикам за ту теплоту и любовь. Меня очень тепло приняли, и я действительно чувствовал такую тёплую семейную атмосферу. Спасибо огромное за любовь. Я всегда буду болеть за ЦСКА и поддерживать эту команду. Хочу, чтобы ЦСКА всегда был среди лидеров. Эта команда всегда будет со мной. Желаю всем победы и удачи" - сказал Витиньо.
Не пропустите: Стала известна финансовая сторона перехода Витиньо во "Фламенго". | http://soccernews.ru
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