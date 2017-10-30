Витиньо: "Почему бы не добиться победы еще и на поле "Базеля"?"

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о настрое на "Базель", с которым команда сыграет в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

"Мы обыграли на выезде "Бенфику". Почему бы не добиться победы еще и на поле "Базеля"? Полагаю, у нашей команды есть необходимый потенциал для решения этой задачи. Если вспомнить первый матч с чемпионами Швейцарии, мне кажется, что во втором тайме мы переломили неудачный ход поединка. Переместили игру на чужую половину, разыгрывали мяч, пытались что-то придумать. Возможно, не хватило спокойствия, чтобы довести эти розыгрыши до ума. "Базель", вне всякого сомнения, очень хорошая команда, но мы во втором тайме московского матча доказали, что можем играть с ней на равных", - сказал он.

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