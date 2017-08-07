Витиньо поделился мнением о проблемах Жулиано в "Зените"

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Витиньо поделился мнением о проблемах Жулиано в "Зените"

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал ситуацию, в которую попал хавбек "Зенита" Жулиано.

"Я слышал, что Манчини не очень любит бразильцев. Поэтому Жулиано и не играет. Но что на самом деле происходит в команде, не знаю. Жулиано классный футболист, я несколько раз играл против него как в Бразилии, так и в России.

Думаю, ему сейчас очень непросто, учитывая сложившуюся ситуацию. Ведь Жулиано и правда провел хороший сезон, был одним из лучших в прошлом чемпионате, вызывался в сборную Бразилии. Представляю, как он сейчас себя чувствует" - приводят слова Витиньо российские СМИ.

Читайте также: Жулиано: "Зенит" готов продать меня". | http://soccernews.ru

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