Витиньо: "Подумаю над предложениями португальских клубов, если таковые поступят"

Вингер московского ЦСКА Витиньо высказался о своем возможном переходе в один из португальских клубов.

"Вся информация, которая поступает из португальских СМИ - всего лишь оценка моей игре за ЦСКА. Пока ни одного предложения я не получил. Если вдруг будет - сяду и подумаю об этом вместе с моей семьtй. Но сейчас я не думаю об этом", - цитирует 24-летнего бразильца чемпионат.com.

Напомним, Гончаренко высказался о значимости Дзагоева для ЦСКА. | soccernews.ru