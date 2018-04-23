Витиньо получил болезненный удар бутсой в лицо
В рамках 27-го тура чемпионата России ЦСКА обыграл "Краснодар" со счётом 2:1.
В этом матче защитник "быков" Андреас Гранквист ногой нанёс болезненный удар по лицу форварда армейцев Витиньо.
"Удар по лицу был очень болезненным. Возможно, потребуется накладывать швы. Гранквист пытался попасть по мячу, но задрал ногу слишком высоко. Сомневаюсь, что он сделал это специально, но играть так опасно нельзя" - прокомментировал инцидент бразильский нападающий.
Стоит отметить, что Гранквист за этот удар не получил ни жёлтой, ни красной карточки от главного арбитра. | http://soccernews.ru
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|Динамо Москва
|27
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|Ростов
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|31
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|Амкар
|27
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|Анжи
|27
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|15
|Тосно
|27
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|СКА Хабаровск
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