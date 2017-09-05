Витиньо: "Постараюсь ухватиться за свою возможность сыграть на ЧМ-2018"
Нападающий ЦСКА Витиньо признал, что готов смириться со своим неучастием на чемпионате мира-2018.
По словам футболиста, если ему все же выпадет такой шанс, он ухватится за него "руками и ногами".
"Я провел много игр за юношескую сборную. Думаю, они меня рассматривают как ближайший резерв на предстоящие годы.
Я уважаю всех бразильских футболистов. Сейчас огромное количество сильных игроков, выступающих на мировой арене и заслуживающих вызова в сборную. А мне стоит сосредоточить свою энергию, чтобы, когда представится возможность, я был к этому готов. Ведь было много талантливых футболистов, которым представился прекрасный шанс заиграть за национальную команду, а они оказывались морально не готовы, были расфокусированы. Я же постараюсь ухватиться за свою возможность двумя руками и ногами, чтобы не подвести никого и дать нужный результат", - сказал он.
Читайте: Витиньо хочет играть в топ-клубе | http://soccernews.ru
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