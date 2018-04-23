Витиньо продемонстрировал последствия столкновения с Гранквистом

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Витиньо продемонстрировал последствия столкновения с ГранквистомФорвард московского ЦСКА Витиньо продемонстрировал последствия своего столкновения с защитником "Краснодара" Андреасом Гранквистом во вчерашнем матче 27-го тура РФПЛ.

Снимок с травмой 24-летний нападающий разместил в своем инстаграме.

Напомним, Кучаев подвел итог матчу против "Краснодара". | soccernews.ru

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