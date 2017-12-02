Витиньо прокомментировал победу над "Тосно"

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Витиньо прокомментировал победу над "Тосно"

Форвард ЦСКА Витиньо высказался о матче с "Тосно" (6:0).

"Если тебя прорывает, то ты забиваешь, сколько получится. Если не получается, то, как ни старайся, голы не идут. Мы реализовали свои моменты. Надо просто продолжать готовиться к следующим играм. Они будут очень сложными. Нужно сохранить положительный настрой, чтобы провести их успешно.

Победа для фанатов? Конечно, мы играем для них. Но не могу сказать, что мы им что-то задолжали. В футболе невозможно побеждать во всех матчах или же проигрывать. Мы пытались играть на победу в каждом матче. Рад, что забили столько голов и подарили радость болельщикам, мы и сами получили большое удовольствие от игры" - приводят слова Витиньо российские СМИ.

Смотрите также обзор матча ЦСКА - "Тосно". | http://soccernews.ru

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