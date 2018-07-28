Витиньо прокомментировал свой уход из ЦСКА

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Витиньо прокомментировал свой уход из ЦСКА

Бразильский форвард Витиньо прокомментировал свой уход из ЦСКА.

"Я благодарен ЦСКА, всем партнёрам по команде, особенно Марио Фернандесу, который всегда меня поддерживал. Я благодарен тренерскому штабу, особенно главному тренеру Виктору Гончаренко - за доверие и тёплое отношение. Я благодарен вам за все уроки и возможность развиваться, как бы трудно ни было в то время. Спасибо, что пригласили мальчика и дали ему шанс узнать больше о футболе, жизни и позволили спустя пять лет перейти в клуб "Фламенго", который всегда был в моём сердце. За это время я стал лучше. Конечно, как и каждому человеку, мне ещё много в чём нужно развиваться как личности и профессионалу. Но я покидаю ЦСКА с уверенностью в том, что стал более искушённым тактически, стал сильнее как физически, так и ментально, и главное - в человеческом плане" - написал Витиньо в своём инстаграме.

Напомним, что "Фламенго" купил 24-летнего нападающего у ЦСКА за 10 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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