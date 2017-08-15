Витиньо рассказал о своей мечте

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Витиньо рассказал о своей мечте

Форвард московского ЦСКА Витиньо признался, что очень хочет сыграть на чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России.

"Сыграть на ЧМ-2018? Это моя мечта, и я каждый день работаю над тем, чтобы она стала реальностью. Хочу показать мой талант всем, доказать, что я достоин места в национальной сборной Бразилии" - сказал 23-летний футболист.

Стоит отметить, что Витиньо пока играл только за Олимпийскую сборную Бразилии, сыграл 4 матча и забил 2 гола.

Не пропустите: Стала известна заявка сборной Бразилии на матчи с Эквадором и Колумбией. | http://soccernews.ru

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