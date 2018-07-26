Витиньо сыграет с "Локомотивом" прощальный матч за ЦСКА

Форвард московского ЦСКА Витиньо завтра в матче за Суперкубок России против другой столичной команды "Локомотива" сыграет свой прощальный матч за армейцев.

Об этом, как информирует sport24.ru заявил известный телекомментатор Нобель Арустамян. В частности, он сообщил: "По моей информации, Витиньо завтра сыграет за ЦСКА и улетит в Бразилию".

Напомним, Витиньо близок к переходу во "Фламенго".

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