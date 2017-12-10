Витиньо: "У меня нет объяснения поражению от "Спартака"



Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" (0:3) в матче 20-го тура чемпионата России.

"У меня нет объяснения поражению. Мы играли хорошо, могли забить первыми, но красно-белые поймали нас на контратаке и открыли счет. После этого соперник продолжил действовать в таком же стиле, а нам пришлось больше атаковать. Так что "Спартак" просто воспользовался своими шансами.

Сильно ли мешал нам дым от петард? Конечно. Этот дым точно не помогал. Мы же все были в игре, а из-за постоянных остановок терялся ритм. Это плохо для матча, причем не только для футболистов, но и для болельщиков", - приводят слова Витиньо российские СМИ.

Это поражение стало первым для ЦСКА после серии из трех побед подряд в Премьер-лиге.

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