Витиньо: "Ужасное поражение ЦСКА"

Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал поражение своей команды от "Ахмата" (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

"Ужасное поражение. Мы пытаемся приблизиться к первому месту, но проигрывать дома – очень плохо. Нам нужно побеждать в таких матчах. Еще очень плохое судейство. В моменте с голом мяч вышел за пределы поля. Эти факторы мы никак контролировать не можем.

"Ахмат" не особенно старался играть с самого начала матча. Мы же пытались контролировать игру. Судья добавил слишком мало времени к первому тайму. То же самое произошло и во второй половине. Многие игроки соперника падали на газон без какой-либо причины.

Городов сам врезался в штангу, чтобы потянуть время, не выбил мяч вовремя. Я считаю, что он заслужил удаление. Но мы все это контролировать не можем. Зато в таких ситуациях мы начинаем терять энергию. Все это влияет на итоговый результат.

Ошибка Васина? Он для нас важный игрок, но иногда любой может совершать ошибки. Никто не идеален. Такое случается, но на мой взгляд в этом моменте винить Васина не стоит. Хоть мяч и залетел в наши ворота", - приводят слова Витиньо российские СМИ.

Стоит отметить, что это поражение стало третьим для армейцев в нынешнем сезоне в Премьер-лиге.

Не пропустите: Будогосский: "В матче ЦСКА - "Ахмат" ассистент арбитра допустил ошибку". | http://soccernews.ru