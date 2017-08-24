Витиньо: "В Лиге Чемпионов хочу играть с лучшими"

Форвард московского ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов, которая состоится сегодня в Монако.

"По большому счёту, мне без разницы, кого ЦСКА получит в соперники. Хочу играть с лучшими. Конкретнее? "Барселона", "Реал". В Лиге Чемпионов нет слабых. Всё зависит не от жеребьёвки, а от того, как играть. Ты сам делаешь матч сложнее или проще" - сказал Витиньо.

Напомним, что ЦСКА попал в четвёртую корзину при жеребьёвке.

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