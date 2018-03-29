Витиньо занялся благотворительностью

Теги цска москвавитиньо

Витиньо занялся благотворительностьюНападающий ЦСКА Витиньо подарил 1000 шоколадок детям, которые проживают в комплексе фавел Алемао в северных предместьях Рио-де-Жанейро.

Сладости детям были переданы в рамках благотворительной акции. Источник отмечает, что Витиньо вырос в этих же местах.

"Я всегда помогаю при возможности", – сказал Витинью.

В текущем сезоне бразилец сыграл за ЦСКА в 36 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь передач.

Читайте: Витиньо: "Будем бороться за чемпионство" | http://soccernews.ru

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