Витиньо: "Здорово, что "Зенит" укрепился"

Вингер московского ЦСКА Витиньо высказался о трансферной кампании, которую провели этим летом его клуб и питерский "Зенит".

"Здорово, что "Зенит" укрепился - он же играет на два фронта. Да, наша команда не усилилась, но что теперь поделать? Нет смысла плакать. Компенсируем отсутствие новичков внутренним резервом. Мы продолжаем претендовать на чемпионство - это основная задача. Наша команда никогда не будет отбывать номер на поле", - цитирует 23-летнего бразильца СЭ.

Напомним, Витиньо надеется сыграть на Чемпионате Мира 2018-го года. | soccernews.ru