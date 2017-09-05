Витиньо: "Здорово, что "Зенит" укрепился"

Теги витиньоцска москвазенит санкт-петербург

Витиньо: "Здорово, что "Зенит" укрепился"Вингер московского ЦСКА Витиньо высказался о трансферной кампании, которую провели этим летом его клуб и питерский "Зенит".

"Здорово, что "Зенит" укрепился - он же играет на два фронта. Да, наша команда не усилилась, но что теперь поделать? Нет смысла плакать. Компенсируем отсутствие новичков внутренним резервом. Мы продолжаем претендовать на чемпионство - это основная задача. Наша команда никогда не будет отбывать номер на поле", - цитирует 23-летнего бразильца СЭ.

Напомним, Витиньо надеется сыграть на Чемпионате Мира 2018-го года. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов