Витиньо: "Жаль, что ЦСКА не сумел добиться ничьей с "Рубином"



Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал поражение своей команды от "Рубина" (1:2) в матче 4-го тура чемпионата России.

"Подписали себе смертный приговор, пропустив 2 гола в первые 10 минут домашнего матча. Но мы продолжили играть, смогли забить один гол. Затем пришлось открываться, чтобы сравнять счет, много атаковать. А соперник стал играть на контратаках. Очень жаль, что так и не смогли добиться ничьей", – приводят слова Витиньо российские СМИ.

Напомним, что нападающий "Рубина" Жонатас забил два мяча в первые 10 минут матча.

Не пропустите: ЦСКА - "Рубин" - 1:2 (обзор). | http://soccernews.ru