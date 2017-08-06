Витиньо: "Жаль, что ЦСКА не сумел добиться ничьей с "Рубином"

Теги цска москварубинвитиньо

Витиньо: "Жаль, что ЦСКА не сумел добиться ничьей с "Рубином"
Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал поражение своей команды от "Рубина" (1:2) в матче 4-го тура чемпионата России.

"Подписали себе смертный приговор, пропустив 2 гола в первые 10 минут домашнего матча. Но мы продолжили играть, смогли забить один гол. Затем пришлось открываться, чтобы сравнять счет, много атаковать. А соперник стал играть на контратаках. Очень жаль, что так и не смогли добиться ничьей", – приводят слова Витиньо российские СМИ.

Напомним, что нападающий "Рубина" Жонатас забил два мяча в первые 10 минут матча.

Не пропустите: ЦСКА - "Рубин" - 1:2 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 12
2 Локомотив Москва 4 12
3 Ахмат 4 9
4 Уфа 4 8
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
12 Тосно 4 3
13 Арсенал Тула 4 3
14 Анжи 4 3
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов