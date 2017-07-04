Витоло близок к переходу в "Атлетико"

Полузащитник "Севильи" Витоло почти договорился о переходе в "Атлетико".

Так как из-за санкций ФИФА "матрасники" не могут регистрировать новых футболистов до января 2018 года Витоло перейдёт в "Лас-Пальмас", а со второго круга будет играть за "Атлетико".

Что касается "Севильи", то клуб получит 40 миллионов евро за футболиста.

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