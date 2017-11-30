Витоло больше не сыграет за "Лас Пальмас"

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Витоло больше не сыграет за "Лас Пальмас"

Полузащитник "Лас Пальмаса" Витоло выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 28-летний футболист пропустит остаток 2017 года. Таким образом, он уже не сыграет в составе канарской команды.

Дело в том, что "Лас Пальмас" арендовал Витоло у "Атлетико" и срок соглашения между клубами истекает 31 декабря.

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