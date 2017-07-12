Витоло перешел в "Атлетико"

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Витоло перешел в "Атлетико"
Полузащитник "Севильи" Витоло стал игроком "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 36 миллионов евро. Футболист подписал с мадридским клубом контракт сроком до лета 2022 года. Из-за запрета на трансферы хавбек пока не может играть за "Атлетико", поэтому до первого января 2018 года будет играть за "Лас-Пальмас" на правах аренды.

27-летний Витоло выступал за "Севилью" с 2013 года, провел за клуб 171 матч и забил 27 голов. Ранее играл за "Лас-Пальмас". За сборную Испании сыграл 11 встреч и забил 4 мяча. Трехкратный победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

Не пропустите: Витоло прибыл в Мадрид, чтобы провести переговоры с "Атлетико".  | http://soccernews.ru

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