Витоло перейдет в "Лас-Пальмас" за 37,5 миллионов евро, а зимой станет игроком "Атлетико"
"Лас-Пальмас" заплатит полную сумму отступных за полузащитника "Севильи" Витоло, сообщает Marca.
По сведениям издания, футболист обойдется канарскому клубу в 37,5 миллиона евро. Хавбек будет выступать за "Лас-Пальмас" до января 2018 года, а затем перейдет в "Атлетико".
Напомним, что мадридский клуб не имеет возможности покупать новых игроков этим летом из-за трансферного запрета. Поэтому "матрасники" были вынуждены обратиться за помощью к "Лас-Пальмасу".
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|38
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|5
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|Реал Сосьедад
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
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|Сельта Виго
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|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
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|36
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|Леганес
|38
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|Спортинг Хихон
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|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20