Витоло перейдет в "Лас-Пальмас" за 37,5 миллионов евро, а зимой станет игроком "Атлетико"

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Витоло перейдет в "Лас-Пальмас" за 37,5 миллионов евро, а зимой станет игроком "Атлетико"

"Лас-Пальмас" заплатит полную сумму отступных за полузащитника "Севильи" Витоло, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист обойдется канарскому клубу в 37,5 миллиона евро. Хавбек будет выступать за "Лас-Пальмас" до января 2018 года, а затем перейдет в "Атлетико".

Напомним, что мадридский клуб не имеет возможности покупать новых игроков этим летом из-за трансферного запрета. Поэтому "матрасники" были вынуждены обратиться за помощью к "Лас-Пальмасу".

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