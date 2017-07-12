Витоло прибыл в Мадрид, чтобы провести переговоры с "Атлетико"



Полузащитник "Севильи" Витоло близок к переходу в "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист прилетел в Мадрид, чтобы обсудить условия личного контракта с "матрасниками". "Севилья" оценивает хавбека в 50 миллионов евро.

Фото: Витоло в Мадриде.

"Атлетико" не может регистрировать новых игроков, поэтому собирается купить 27-летнего Витоло и отдать его полугодичную аренду в "Лас-Пальмас".

Не пропустите: "Барселона" арендовала Витиньо Карвальо. | http://soccernews.ru