Витоло присоединился к "Атлетико"

Полузащитник "Атлетико" Витоло уже тренируется с командой, сообщает официальный твиттер "матрасников".

У футболиста завершился срок аренды в "Лас-Пальмасе" и он присоединился к мадридскому клубу. Его официальная презентация состоится 31 декабря и пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".

Фото: Витоло тренируется с "Атлетико".

В этом сезоне 28-летний Витоло провел 11 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Вьетто покидает "Атлетико". | http://soccernews.ru