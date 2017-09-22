Витоло выбыл из строя почти на месяц

Полузащитник "Лас Пальмаса" Витоло выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У 27-летнего футболиста диагностирован микро-надрыв мышц левого бедра. Сроки восстановления составят три-четыре недели.

Напомним, что Витоло играет за "Лас Пальмас" на правах аренды, а права на хавбека принадлежат мадридскому "Атлетико".

Не пропустите: "Реал" теряет ключевого хавбека. | http://soccernews.ru