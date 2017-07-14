Витоло: "Я всем обязан "Севилье"

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Витоло: "Я всем обязан "Севилье"
Новичок "Атлетико" полузащитник Витоло прокомментировал критику в своей адрес со стороны президента "Севильи" Хосе Кастро.

"Я всем обязан "Севилье". Когда я играл за "Лас-Пальмас", они поверили в меня. Я выигрывал трофеи с клубом и в каждом матче отдавал всего себя. Я понимаю, что они злы на меня, но это футбол", - приводит слова Витоло AS.

Напомним, что 27-летний Витоло перешел из "Севильи" в "Атлетико" за 36 миллионов евро. В ближайшие полгода хавбек будет выступать за "Лас-Пальмас" на правах аренды.

Не пропустите: Президент "Севильи" раскритиковал Витоло. | http://soccernews.ru

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