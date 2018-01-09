Витоло забил первый гол за "Атлетико"

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Атлетико" разгромил "Льейду" со счетом 3:0.

Один из мячей в этом поединке на счету полузащитника мадридского клуба Витоло.

Стоит отметить, что хавбек забил свой первый клуб за "матрасников".

28-летний Витоло перешел в "Атлетико" из "Севильи" год назад за 25 миллионов евро, но первые полгода выступал за "Лас-Пальмас" на правах аренды.

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