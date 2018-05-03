Известный в прошлом португальский футболист Витор Байя назвал тройку лучших вратарей планеты.

"Тер Штеген - один из трех лучших вратарей в мире наряду с Эдерсоном из "Манчестер Сити" и Мануэлем Нойером из мюнхенской "Баварии", - приводит слова бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, ПСЖ готов выложить 115 миллионов евро за звезду АПЛ. | soccernews.ru