Витор Перейра прокомментировал свое назначение главой судейского отдела РФС
Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен
Витор Перейра прокомментировал свое назначение на пост главы судейского отдела РФС.
Напомним, что с португальцем заключили соглашение на два сезона.
"Горд находиться здесь. Было большой честью получить приглашение работать в такой великой стране и большой федерации. У меня богатый опыт работы судьей и более 15 лет работы в четырех странах в качестве руководителя судейского департамента.
Успел увидеть, что в РФС собралась хорошая команда. Понимаю, что страна большая, много регионов, но надеюсь, что нам удастся определить все 85 регионов в одну команду и улучшить уровень судейства.
Мы планируем сделать процесс максимально прозрачным, установить хорошую связь со всеми участниками футбольного мира. Постараемся наладить контакт с местными федерациями. Нам нечего скрывать и прятать. Мы хотим, чтобы наша работа была открытая.
Нашу работу можно разделить на два направления: соревнования высшего уровня, где будем работать над улучшением качества судейства, качеством взаимодействия судей на поле и видеосудей, второе направление заключается в том, что мы будем стараться повышать уровень образования судей, помогать выстраивать карьерную пирамиду судей.
Также одним важным компонентом будем выработка единства, чтобы матчи нашего соревнования выглядели быстрее и радовали зрителей. У нас уже есть четкая структура, судейский комитет, академия, где есть интересные образовательные проекты. Также есть инспекторский департамент, надеюсь, что все вместе мы сможем сделать все, чтобы уровень футбола в России стал лучше. В этом я вижу нашу общую цель.
Наша цель – повысить этот уровень. У судей будут представители, которые будут давать интервью, мы будем готовы объяснить все за них, взять ответственность. Наша задача работать вместе с ними, избегать ошибок", – сказал португальский специалист.
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