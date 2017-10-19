Витория: "Бенфика" сделала достаточно для того, чтобы не проиграть"
Главный тренер "Бенфики" Руй Витория прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Юнайтед" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Мы проиграли матч, но приобрели кое-что, что меня порадовало. Я дал возможность дебютировать сразу четверым футболистам и повторил бы то же самое ещё раз. Жаль, что результат получился таким, ведь мы сделали достаточно для того, чтобы не проиграть. Мы хорошо настроились на этот матч, хорошо играли по позициям, когда надо умело отбивались, но расслабились за десять минут до перерыва и упустили контроль над ситуацией. Во второй половине "Манчестер Юнайтед" показал, насколько он опытен. Англичане очень здорово диктовали игре тот темп, который им больше подходил в той или иной ситуации. Была равная игра, и всё решили детали" - цитирует Виторию официальный сайт УЕФА.
Не пропустите видеообзор матча "Бенфика" – "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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