Витория близок к уходу с поста главного тренера "Спартака"

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Наставник московского "Спартака" Руй Витория с высокой долей вероятности останется без работы в декабре.

Как сообщает журналист Иван Карпов, португалец покинет занимаемую должность с компенсацией в размере 1,5 миллиона евро, поскольку "красно-белые" уже не попадут в топ-5 РПЛ по итогам первого круга. Именно это было условием для досрочного прекращения сотрудничества.

В скором времени в российскую столицу прилетит агент 51-летнего специалиста Махмуд Абубакар, который согласует с клубом детали ухода своего клиента.

Витория возглавил "Спартак" в мае, заключив контракта на два года. Команда идёт девятой в чемпионате после 14 туров.

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