Витория близок к уходу с поста главного тренера "Спартака"
Фото сайт РПЛ
Наставник московского "Спартака" Руй Витория с высокой долей вероятности останется без работы в декабре.
Как сообщает журналист Иван Карпов, португалец покинет занимаемую должность с компенсацией в размере 1,5 миллиона евро, поскольку "красно-белые" уже не попадут в топ-5 РПЛ по итогам первого круга. Именно это было условием для досрочного прекращения сотрудничества.
В скором времени в российскую столицу прилетит агент 51-летнего специалиста Махмуд Абубакар, который согласует с клубом детали ухода своего клиента.
Витория возглавил "Спартак" в мае, заключив контракта на два года. Команда идёт девятой в чемпионате после 14 туров.
Не пропустите: "Спартак" решил расстаться с Мелкадзе. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" может подписать Мбаппе уже в январе
-
"Вильярреал" продлил контракт с Тригеросом
-
Мертенс высказался о положении Азара в "Реале"
-
"Барселона" зимой хочет подписать трех игроков
-
Джеррард прокомментировал свое назначении в "Астон Виллу"
-
"Ньюкасл" намерен усилиться вратарем "Манчестер Юнайтед"
-
В "Спартаке" отреагировали на новость о скором увольнении Витории
-
"Бавария" может удержать часть зарплаты Киммиха из-за его отказа от вакцинации
-
УЕФА назначил судейскую бригаду на матч Хорватия - Россия
-
Джеррард - новый главный тренер "Астон Виллы"
-
Тошич составил команду мечты ЦСКА
-
"Ньюкасл" включился в борьбу за Инсинье
-
Витория близок к уходу с поста главного тренера "Спартака"
-
"Райо Вальекано" определился с будущим Фалькао
-
Агент Мендеш пытается трудоустроить в "Ливерпуле" 19-летнего полузащитника
-
Арустамян дал инсайд о будущем Азмуна
-
"Реал" следит за хавбеком "Лестера"
-
Ротен: "Рамос должен стать капитаном ПСЖ"
-
"Милан" нацелился на немецкого таланта
-
Конте потребовал возвращения Бэйла в "Тоттенхэм"