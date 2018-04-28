"Витория Гимараэш" дожала "Морейренсе"
В рамках 32-го тура чемпионата Португалии "Витория Гимараэш" на своём поле одержала минимальную победу над "Морейренсе".
"Витория Гимараэш" – "Морейренсе" - 1:0
Гол: Уртадо, 90 - 1:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|31
|79
|2
|Бенфика
|31
|77
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|74
|4
|Брага
|31
|71
|5
|Рио Аве
|31
|44
|6
|Маритиму
|31
|44
|7
|Дешпортиво Чавес
|31
|41
|8
|Витория Гимарайнш
|32
|40
|9
|Боавишта
|31
|38
|10
|КД Тондела
|31
|35
|11
|Портимоненсе
|31
|35
|12
|Белененсиш
|31
|34
|13
|Морейренсе ФК
|32
|32
|14
|Витория Сетубал
|31
|29
|15
|Пасуш де Феррейра
|31
|29
|16
|Дешпортиво Авеш
|31
|28
|17
|Фейренсе
|31
|27
|18
|Эшторил
|31
|26