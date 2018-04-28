"Витория Гимараэш" дожала "Морейренсе"

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"Витория Гимараэш" дожала "Морейренсе"

В рамках 32-го тура чемпионата Португалии "Витория Гимараэш" на своём поле одержала минимальную победу над "Морейренсе".

"Витория Гимараэш" – "Морейренсе" - 1:0

Гол: Уртадо, 90 - 1:0.

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