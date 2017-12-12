"Витория Гимараэш" и "Маритиму" побеждают в 14-м туре чемпионата Португалии

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"Витория Гимараэш" и "Маритиму" побеждают в 14-м туре чемпионата Португалии

В рамках 14-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.

"Витория Гимараэш" – "Фейренсе" - 1:0

Гол: Элдер Феррейра, 90 - 1:0.


"Маритиму" – "Брага" - 1:0

Гол: Заинадин, 55 - 1:0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 14 36
2 Спортинг Лиссабон 14 36
3 Бенфика 14 33
4 Брага 14 28
5 Маритиму 14 27
6 Рио Аве 14 23
7 Витория Гимарайнш 14 23
8 Дешпортиво Чавес 14 18
9 Боавишта 14 17
10 Белененсиш 14 17
11 Портимоненсе 14 16
12 КД Тондела 14 15
13 Дешпортиво Авеш 14 13
14 Пасуш де Феррейра 14 13
15 Фейренсе 14 11
16 Витория Сетубал 14 10
17 Морейренсе ФК 14 8
18 Эшторил 14 8
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