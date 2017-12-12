"Витория Гимараэш" и "Маритиму" побеждают в 14-м туре чемпионата Португалии
В рамках 14-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.
"Витория Гимараэш" – "Фейренсе" - 1:0
Гол: Элдер Феррейра, 90 - 1:0.
"Маритиму" – "Брага" - 1:0
Гол: Заинадин, 55 - 1:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|14
|36
|2
|Спортинг Лиссабон
|14
|36
|3
|Бенфика
|14
|33
|4
|Брага
|14
|28
|5
|Маритиму
|14
|27
|6
|Рио Аве
|14
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|14
|23
|8
|Дешпортиво Чавес
|14
|18
|9
|Боавишта
|14
|17
|10
|Белененсиш
|14
|17
|11
|Портимоненсе
|14
|16
|12
|КД Тондела
|14
|15
|13
|Дешпортиво Авеш
|14
|13
|14
|Пасуш де Феррейра
|14
|13
|15
|Фейренсе
|14
|11
|16
|Витория Сетубал
|14
|10
|17
|Морейренсе ФК
|14
|8
|18
|Эшторил
|14
|8