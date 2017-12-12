"Витория Гимараэш" и "Маритиму" побеждают в 14-м туре чемпионата Португалии

В рамках 14-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.

"Витория Гимараэш" – "Фейренсе" - 1:0

Гол: Элдер Феррейра, 90 - 1:0.



"Маритиму" – "Брага" - 1:0

Гол: Заинадин, 55 - 1:0.

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