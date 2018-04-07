"Витория Гимараэш" на своём поле разгромила "Риу Аве"
В рамках 29-го тура чемпионата Португалии "Витория Гимараэш" дома спокойно разобралась с "Риу Аве", забив сопернику три безответных гола.
"Витория Гимараэш" – "Риу Аве" - 3:0
Голы: Марсело, 22 (автогол) - 1:0, Жубал, 29 - 2:0, Мартинс, 41 - 3:0.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|28
|71
|2
|Порту
|28
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|3
|Спортинг Лиссабон
|28
|65
|4
|Брага
|28
|64
|5
|Рио Аве
|29
|43
|6
|Маритиму
|28
|42
|7
|Боавишта
|28
|37
|8
|Витория Гимарайнш
|29
|36
|9
|Дешпортиво Чавес
|28
|36
|10
|Портимоненсе
|28
|34
|11
|Белененсиш
|28
|32
|12
|КД Тондела
|28
|30
|13
|Витория Сетубал
|28
|28
|14
|Пасуш де Феррейра
|28
|28
|15
|Дешпортиво Авеш
|28
|25
|16
|Морейренсе ФК
|28
|25
|17
|Фейренсе
|28
|23
|18
|Эшторил
|28
|22