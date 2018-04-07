"Витория Гимараэш" на своём поле разгромила "Риу Аве"

В рамках 29-го тура чемпионата Португалии "Витория Гимараэш" дома спокойно разобралась с "Риу Аве", забив сопернику три безответных гола.

"Витория Гимараэш" – "Риу Аве" - 3:0

Голы: Марсело, 22 (автогол) - 1:0, Жубал, 29 - 2:0, Мартинс, 41 - 3:0.

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