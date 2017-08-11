"Витория Гимараэш" на своём поле взяла верх над "Чавесом"
В рамках первого тура чемпионата Португалии "Витория Гимараэш" дома переиграла "Чавес" со счётом 3:2.
"Витория Гимараэш" – "Чавес" - 3:2
Голы: Зунгу, 23 - 1:0, Уртадо, 32 - 2:0, Рафинья, 57 - 3:0, Вильям, 80 - 3:1, Вильям, 88 - 3:2.
"Витория Гимараэш": Жоау Мигел, Педро Энрике, Жозуэ Са, Жоау Аурелиу, Уртадо (Рафаэл Миранда, 84), Зунгу, Жоау Вигариу, Селис, Рафинья, Элдер Феррейра (Шанде Силва, 78), Эступиньян (Мартинс, 90).
"Чавес": Рикарду, Паулинью, Андре Коэлью, Рубен Феррейра, Дуарте, Жефферсон, Педру Тиба (Хиль, 84), Давидсон (Эль-Хуни, 46), Брессан (Галвао, 66), Матеус Перейра, Вильям.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|82
|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21