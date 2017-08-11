"Витория Гимараэш" на своём поле взяла верх над "Чавесом"

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"Витория Гимараэш" на своём поле взяла верх над "Чавесом"

В рамках первого тура чемпионата Португалии "Витория Гимараэш" дома переиграла "Чавес" со счётом 3:2.

"Витория Гимараэш" – "Чавес" - 3:2

Голы: Зунгу, 23 - 1:0, Уртадо, 32 - 2:0, Рафинья, 57 - 3:0, Вильям, 80 - 3:1, Вильям, 88 - 3:2.

"Витория Гимараэш": Жоау Мигел, Педро Энрике, Жозуэ Са, Жоау Аурелиу, Уртадо (Рафаэл Миранда, 84), Зунгу, Жоау Вигариу, Селис, Рафинья, Элдер Феррейра (Шанде Силва, 78), Эступиньян (Мартинс, 90).

"Чавес": Рикарду, Паулинью, Андре Коэлью, Рубен Феррейра, Дуарте, Жефферсон, Педру Тиба (Хиль, 84), Давидсон (Эль-Хуни, 46), Брессан (Галвао, 66), Матеус Перейра, Вильям.

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6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
8 Фейренсе 34 48
9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
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