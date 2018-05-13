"Витория Гимараэш" – "Порту" - 0:1 (обзор)

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"Витория Гимараэш" – "Порту" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура чемпионата Португалии между "Виторией Гимараэш" и "Порту".

Не пропустите: "Порту" сильнее "Витории Гимараэш", "Боавишта" выиграла у "Белененсеша". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Порту 34 88
2 Бенфика 33 78
3 Спортинг Лиссабон 33 78
4 Брага 33 75
5 Рио Аве 33 48
6 Дешпортиво Чавес 34 47
7 Боавишта 34 45
8 Маритиму 33 44
9 Витория Гимарайнш 34 43
10 КД Тондела 33 38
11 Белененсиш 34 37
12 Портимоненсе 33 35
13 Дешпортиво Авеш 34 34
14 Морейренсе ФК 33 32
15 Фейренсе 33 30
16 Пасуш де Феррейра 33 30
17 Витория Сетубал 33 29
18 Эшторил 33 29
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