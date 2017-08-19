"Витория Гимараэш" – "Спортинг" - 0:5 (обзор)

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"Витория Гимараэш" – "Спортинг" - 0:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча третьего тура чемпионата Португалии между "Виторией Гимараэш" и лиссабонским "Спортингом".

Не пропустите: "Эшторил" переиграл "Тонделу", "Спортинг" уничтожил "Виторию Гимараэш". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бенфика 34 82
2 Порту 34 76
3 Спортинг Лиссабон 34 70
4 Витория Гимарайнш 34 62
5 Брага 34 54
6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
8 Фейренсе 34 48
9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
15 Морейренсе ФК 34 33
16 КД Тондела 34 32
17 ФК Арука 34 32
18 Насьонал 34 21
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