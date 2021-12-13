Витория может остаться в "Спартаке"

Фото сайт РПЛ

У наставника московского "Спартака" Руя Витории есть шансы продолжить работу с командой, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, успешное выступление "красно-белых" в Лиге Европы повысило уровень доверия к португальскому специалисту в клубе.

Сообщается, что в "Спартаке" есть люди, желающие сохранить 51-летнего тренера, возглавившего команду в мае этого года.

Скорее всего, решающим для Витории станет сегодняшний матч 18-го тура РПЛ против "Сочи".

В случае победы москвичи уйдут на зимнюю паузу с 4-очковым отставанием от идущего третьим в чемпионате ЦСКА.

Напомним, что на этой неделе ожидалось назначение в "Спартак" итальянца Паоло Ваноли, однако окончательных договорённостей с ним пока нет.

Не пропустите: Стала известна дата презентации Ваноли в качестве тренера "Спартака". | http://soccernews.ru