Витория назвал козырь "Спартака" перед матчами с "Бенфикой" в квалификации ЛЧ

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Витория назвал козырь "Спартака" перед матчами с "Бенфикой" в квалификации ЛЧ

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория рассказал о своих ожиданиях перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой".

"Подобные матчи зачастую решаются в маленьких деталях. "Бенфика" – очень сильная и опытная команда, с опытом игры в еврокубках. Одним из наших небольших преимуществ является то, что нам нечего терять. У "Бенфики" груз ответственности немножко больше, это может сыграть нам на руку. Футболисты выйдут абсолютно раскрепощенные, с горящими глазами. Эти факторы могут решить исход в нашу пользу", - сказал Витория в интервью клубной пресс-службе.

Матч "Спартак" - "Бенфика" состоится 4 августа. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена", и начнется в 20:00 мск.

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