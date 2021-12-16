Витория - о "Спартаке": "Самая сложная работа в моей карьере"

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Витория - о "Спартаке": "Самая сложная работа в моей карьере"

Фото сайт РПЛ

Бывший главный тренер московского "Спартака" Руй Витория опубликовал прощальный пост в связи с увольнением из клуба.

"Завершился мой путь в "Спартаке". Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики "Спартака" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала.

Образование, которое дали мне мои родители и которое я дам своим детям, основано на ценностях и принципах, от которых я никогда не откажусь. К счастью, приверженность тем обязанностям, которые я беру на себя, является одним из них. Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда всё казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти.

Теперь у них есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу поблагодарить невероятных болельщиках "Спартака" за их поддержку и привязанность, которую они проявляли ко мне. Они действительно заслуживают счастья", - написал португалец в своём инстаграме.

Витория возглавлял "красно-белых" с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством спартаковцы вышли из группы Лиги Европы с первого места, однако провалили сезон РПЛ, уйдя на зимнюю паузу девятыми в турнирной таблице.

Ожидается, что в пятницу новым наставником команды станет итальянец Паоло Ваноли.

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