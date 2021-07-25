Витория оценил игру Рассказова в матче с "Рубином"

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Витория оценил игру Рассказова в матче с "Рубином"

Фото: инстаграм Николая Рассказова/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Руй Витория поделился мнением об игре защитника московского клуба Николая Рассказова в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (0:1).

"Рассказов провел отличный матч. Не люблю говорить о персоналиях, но в данном случае хочу отметить его хорошую игру. А все, что касается наших просьб к руководству по усилению состава, - это внутреннее дело клуба", - приводит слова Витории официальный сайт клуба.

Напомним, что 23-летний Рассказов летом вернулся в "Спартак" после окончания аренды в тульском "Арсенале".

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