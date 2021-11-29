Витория оценил игру Рассказова в матче с "Уфой"
Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория после игры в 16-м туре Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:1) поделился мнением об игре защитника Николая Рассказова, который удалился уже через 18 минут после выхода на замену.
– У Кофрие была микротравма, почувствовал дискомфорт. Рассказов старался играть в атаку. Но главное – мы хотели сохранить Кофрие к следующей игре.
– Общались ли с Рассказовым?
– Его удаление – нехорошо ни для него, ни для команды. Но я не люблю говорить сразу после игры. Мы все проанализируем и пообщаемся с ним, – сказал португальский специалист.
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