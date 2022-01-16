Витория опубликовал фото с сыном в футболке "Спартака"
Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Спартака" Руй Витория поделился фотографией со своим сыном в футболке московского клуба.
"В жизни бывают незабываемые моменты. Вчера я со своим сыном был на его первой футбольной тренировке. Это особенный момент. Для меня большая гордость видеть его на футбольном поле в таком юном возрасте", — написал Витория в своем инстаграме.
51-летний Витория тренировал "Спартак" с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством "красно-белые" вышли в плей-офф Лиги Европы, но в чемпионате России после 18 туров занимают лишь девятое место. Преемником португальца стал итальянский тренер Паоло Ваноли.
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