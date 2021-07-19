Витория опубликовал пост о "Спартаке" на русском языке
Фото твиттер "Спартака"
Наставник московского "Спартака" Руй Витория высказался о своей команде после её победы в Кубке Париматч Премьер.
Напомним, что "красно-белые" одержали три победы в трёх матчах турнира с общим счётом 13:1.
"Мы готовы, мотивированы и создаём команду-победителя! Сосредоточены на своих целях, у нас ещё много работы", - написал португалец в инстаграме на русском языке.
"Спартак" заключил с Виторией контракт до июня 2023 года. У руля команды он сменил Доменико Тедеско.
Не пропустите: Руй Витория прокомментировал победу на предсезонном турнире. | http://soccernews.ru
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