Витория остался недоволен судейством в матче с "Ахматом"
Фото: инстаграм Витории
Наставник "Спартака" Руй Витория высказался о судействе в игре против "Ахмата" (2:1).
"Очень не понравилось судейство и удаление Соболева. Это нужно подробно проанализировать. В первом тайме этот арбитр дал шесть минут дополнительного времени! Карточка Айртону - ее понять тоже сложно.
Мне в целом не понравилась работа судьи, на первых минутах был фол против Джикии, и когда нужно было дать карточку - он ее не дал", - приводит слова Витории "Чемпионат".
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