Витория отказался отвечать на вопрос об увольнении из "Спартака"

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Наставник московского "Спартака" Руй Витория проигнорировал вопрос о возможной отставке с занимаемой должности.

Напомним, что в воскресенье "красно-белые" были разгромлены питерским "Зенитом" со счётом 7:1.

"Я не стану комментировать вопросы об отставке. Если есть вопросы по игре - пожалуйста. Бывают сложные моменты, но мужчина должен их принять. Делать такого рода заявления нельзя", - сказал португальский тренер.

Витория возглавляет "Спартак" с мая. Он заключил с клубом двухлетний контракт.

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