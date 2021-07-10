Витория отреагировал на слухи о возможном уголовном наказании Промеса
Фото: инстаграм Руя Витории / Автор неизвестен
Наставник московского "Спартака" Руй Витория высказался по поводу ситуации с возможным тюремным заключением Квинси Промеса.
Ранее сообщалось, что прокуратура в Нидерландах хочет привлечь футболиста к уголовной ответственности за нанесение ножевых ранений родственнику в прошлом году.
"Фейк ли обвинение Промеса? О подобных вещах я хотел бы говорить, располагая большим количеством фактов. Сейчас их у меня нет. Квинси находится в расположении команды и готовится к сезону. Надеюсь, что клуб окажет игроку поддержку в отношении всех проблем, которые будут возникать", - сказал Витория.
После возвращения в "Спартак" Промес забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
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