Витория поблагодарил болельщиков "Спартака" после победы над "Химками"
Фото: инстаграм Витории
Наставник "Спартака" Руй Витория поблагодарил фанатов команды за поддержку в игре с "Химками" (3:1).
"Важная и приятная победа! Прекрасная поддержка болельщиков очень нам помогла. Вместе мы сильнее!" - написал Витория в инстаграме.
После 7 туров "Спартак" идет в РПЛ на восьмом месте, набрав 10 очков.
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