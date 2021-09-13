Витория поблагодарил болельщиков "Спартака" после победы над "Химками"

Фото: инстаграм Витории

Наставник "Спартака" Руй Витория поблагодарил фанатов команды за поддержку в игре с "Химками" (3:1).

"Важная и приятная победа! Прекрасная поддержка болельщиков очень нам помогла. Вместе мы сильнее!" - написал Витория в инстаграме.

После 7 туров "Спартак" идет в РПЛ на восьмом месте, набрав 10 очков.

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